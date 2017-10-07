В Пентагоне заявили, что армии РФ и Сирии не способны полностью победить ИГИЛ

По мнению американской стороны, именно коалиция западных стран во главе с США наносит поражение террористам.

В Департаменте обороны США заявили, что действия сирийской армии и ВКС России не могут привести к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ* в Сирии. Об этом на брифинге ведомства заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон. Заявление прозвучало в ответ на критику Минобороны РФ о том, что военная база США в сирийском Эт-Танфе стала "чёрной дырой", где сосредотачиваются и совершают вылазки террористы.

— Эти заявления не соответствуют действительности. Усилия авторитарного режима (Башара Асада. — Прим. ред.), России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГИЛ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию. ИГИЛ, скорее всего, будет и дальше прибегать к опасным диверсионным действиям, даже если группировка потеряет всю или большую часть занимаемой территории, — заявил ТАСС Эрик Пэхон.

По словам представителя Пентагона, поражение ИГИЛ прежде всего наносят наносят США и их союзники по коалиции.

— Наши партнёры при поддержке коалиции наносят поражение ИГИЛ, и их усилия по организации на местах эффективных органов управления создают условия, предотвращающие возрождение ИГИЛ. Сирийский режим, поддерживаемый РФ, не продемонстрировал успеха в выводе значительной территории из-под контроля ИГИЛ, — отметил представитель Пентагона.

Однако, как сообщал Лайф, ранее Министерство обороны России представила данные, согласно которым за два года с начала операции ВКС РФ в Сирии территория, контролируемая боевиками ИГИЛ, сократилась с 90% до 10% территории страны. При этом большую часть освобождённых территорий занимают правительственные войска Сирии.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.