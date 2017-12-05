Исследователь из Нижнего Тагила нашёл ещё один спутник Земли

Однако, по мнению сотрудника Института естественных наук и математики УрФУ, обнаруженный объект — не что иное, как космический мусор.

Энтузиаст и исследователь загадочных явлений Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила, изучая видеозаписи с вебкамеры Международной космической станции, обнаружил на фоне МКС неопознанный летающий объект. Об этом сообщает URA.RU.

По мнению исследователя, этот объект очень похож на ещё один спутник Земли: он идеальной шаровидной формы, вероятнее всего, сделан из металла и многократно превышает размеры станции.

— Когда станция пролетала над Южной Америкой, на дальней орбите Земли появился шаровидной формы объект. Движется по орбитальной параболе, что исключает его сходство с Луной. Я увеличил изображение. Предмет, скорее всего, искусственной природы. Идеальной шаровидной формы. В этой связи я подумал, что слухи о том, что у Земли появился ещё один естественный спутник (кроме Луны), могут иметь реальное подтверждение, — рассказал Дегтерёв.

Сотрудник кафедры астрономии, геодезии и мониторинга окружающей среды Института естественных наук и математики УрФУ Павел Скрипниченко по просьбе издания изучил видео и опроверг предположение исследователя. По его мнению, это не спутник, а просто фрагмент космического мусора.

Ранее Валентин Дегтерёв делал заявления о том, что нашёл в лесу обломки потерянного кукурузника в 2013 году, а во льдах Антарктиды — звездолёт из голливудского фильма "Чужой".