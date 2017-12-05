Луценко обнародовал "доказательства" по делу о подкупе Саакашвили

Представленные аудио и видео якобы свидетельствуют о финансировании его акций предпринимателем Сергеем Курченко.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил во время брифинга, что Михаил Саакашвили обманул своих сторонников с помощью фальшивых лозунгов. Луценко обнародовал аудио и видео как доказательства, которые разоблачают лидера партии "Рух новых сил" и свидетельствуют о финансировании его акций украинским бизнесменом Сергеем Курченко, который, по словам Луценко, является представителем экс-президента страны Виктора Януковича.

— Я бы хотел, чтобы эти аудио и видео слышали и видели те, кто сейчас препятствует Службе безопасности Украины выполнять свою конституционную обязанность — задерживать людей, которые подозреваются в особо тяжких преступлениях против украинского государства, — заявил он, добавив, что целью проплаченных акций Саакашвили было свержение государственной власти в стране.

Сообщается, что соратники Саакашвили получили 500 тысяч долларов.

Напомним, сегодня в киевской квартире Саакашвили спецподразделение СБУ провело обыски. В связи с этим политик пригрозил спрыгнуть с крыши. Вскоре Саакашвили был задержан. Ранее Лайф писал о том, что генпрокурор Украины потребует для него браслет и домашний арест.

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