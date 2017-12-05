"Пропеллера нет, зато топливо отменное". Саакашвили напомнил Захаровой Карлсона

Ранее было опубликовано видео, как Саакашвили выводят с крыши дома на улице Костёльной.

Инцидент с Михаилом Саакашвили во время задержания политика напомнил официальному представителю МИД РФ историю про Карлсона. Об этом Мария Захарова написала на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, сегодня в квартире Саакашвили в Киеве спецподразделение СБУ провело обыски. В связи с этим политик пригрозил спрыгнуть с крыши. Находясь там, бывший губернатор Одесской области назвал украинского президента Петра Порошенко и генпрокурора страны Юрия Луценко ворами. Вскоре Саакашвили был задержан. Позже его сторонники прорвали оцепление силовиков, выломали двери микроавтобуса с задержанным политиком и освободили его. Как сообщал Лайф, с крыши политика снимали, "как слона".

Подробнее о событиях в центре Киева читайте в текстовой трансляции Лайфа.