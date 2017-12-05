Саакашвили назвал обвинения в связях с Курченко и Януковичем абсолютным фейком

Генпрокуратура считает, что свои протестные митинги в Киеве Михо организовывал за деньги экс-президента Украины и с целью захвата власти в стране.

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал фейковой аудиозапись, которая была предъявлена сегодня на пресс-конференции в Генпрокуратуре Украины в качестве доказательства возбуждения против него уголовного дела.

На своей странице в "Фейсбуке" Саакашвили отметил, что ещё в конце ноября знал о планах правоохранителей сфальсифицировать некую аудиозапись с применением его голоса, которая будет в дальнейшем использована против него.

— Всё, что сегодня показывал Луценко, — абсолютный фейк, — заявил грузинский политик.

Напомним, сегодня утром Михаил Саакашвили был задержан в Киеве спецназом СБУ. Генпрокуратура обвинила его в том, что свои протестные митинги в Киеве политик организовывал за деньги бывшего украинского лидера Виктора Януковича и с целью захвата власти в стране.

На допрос Саакашвили так и не добрался. Его сторонники силой отбили его от спецназа СБУ. Ранее Лайф писал о том, что генпрокурор Украины потребует для него браслет и домашний арест.

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