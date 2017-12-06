В Кремле призвали исключить эмоции при оценке решения МОК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва намерена провести контакты с комитетом после отстранения России от ОИ-2018.

В Кремле призвали исключить эмоции и серьёзно проанализировать решение Международного олимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Олимпиады 2018 года перед тем, как выносить какие-либо суждения на этот счёт.

— Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьёзно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем как выносить какие-то суждения на этот счёт, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля добавил, что России ещё предстоит ответить на ряд вопросов, для чего потребуются контакты с МОК.

— Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты, как будет вести контакты, и ряд других технологических вопросов подлежат прояснению, — добавил Песков.— До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным.

Напомним, накануне МОК отстранил Россию от ОИ-2018, разрешив спортсменам выступать под нейтральным флагом в составе Olympic Athletes from Russia. Также президент организации Томас Бах заявил, что перераспределение медалей Олимпиады 2014 года пройдёт на Играх в Пхёнчхане.