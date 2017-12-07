"Толстая из Femen" оказалась учительницей из Донецка

Помимо того что девушка преподаёт и участвует в политических акциях, она является активной представительницей ЛГБТ-сообщества и при этом не скрывает свою ориентацию.

Активистка Femen, призвавшая Михаила Саакашвили и президента Украины "грести" из страны, оказалась учительницей украинского языка из Донецка. На этот факт обратило внимание украинское издание "Вести".

Согласно информации из её профайла в социальной сети "Фейсбук", женщину зовут Александра Немчинова, ей 36 лет. Она закончила донецкую школу № 14, а затем — филологический факультет Донецкого национального университета по специальности "украинский язык и литература".

Помимо того что девушка преподаёт и участвует в политических акциях, она является активной представительницей ЛГБТ-сообщества и при этом не скрывает свою ориентацию.

Ранее сообщалось, что Немчинова принимала участие в акции протеста, посвящённой годовщине Майдана, а сегодня, 7 декабря, в оголённом виде призвала Саакашвили и Порошенко уйти и "дать украинскому народу спокойно жить".