"Толстая из Femen" оказалась учительницей из Донецка

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"Толстая из Femen" оказалась учительницей из Донецка

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Фото: УНИАН

Помимо того что девушка преподаёт и участвует в политических акциях, она является активной представительницей ЛГБТ-сообщества и при этом не скрывает свою ориентацию.

Активистка Femen, призвавшая Михаила Саакашвили и президента Украины "грести" из страны, оказалась учительницей украинского языка из Донецка. На этот факт обратило внимание украинское издание "Вести".

<p>Скриншот страницы тучной участницы Femen</p>

Согласно информации из её профайла в социальной сети "Фейсбук", женщину зовут Александра Немчинова, ей 36 лет. Она закончила донецкую школу № 14, а затем — филологический факультет Донецкого национального университета по специальности "украинский язык и литература".

Помимо того что девушка преподаёт и участвует в политических акциях, она является активной представительницей ЛГБТ-сообщества и при этом не скрывает свою ориентацию.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100006061685765" target="_blank">Александра Немчинова</a></p>

Ранее сообщалось, что Немчинова принимала участие в акции протеста, посвящённой годовщине Майдана, а сегодня, 7 декабря, в оголённом виде призвала Саакашвили и Порошенко уйти и "дать украинскому народу спокойно жить".

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