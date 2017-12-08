По делу полковника Захарченко арестовано ещё 58 млн рублей

Следователи нашли и арестовали ещё 58 миллионов рублей по делу замруководителя управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко, сообщает РИА "Новости". Эти деньги на своём банковском счёте хранило некое третье лицо, но его связь с экс-полковником уже доказана.

Не исключено, что эти деньги в будущем могут быть конфискованы, как и те 9 млрд рублей, происхождение которых не смогли объяснить суду ни сам Дмитрий Захарченко, ни его родные.

Напомним, полковника Дмитрия Захарченко задержали 9 сентября после допроса следователей Центрального аппарата СК РФ. В его квартире прошли обыски, в ходе которых была обнаружена крупная сумма денег, а именно 6 млрд рублей. Сейчас он находится под арестом в СИЗО.

Ранее председатель Следкома Александр Бастрыкин рассказал, что в тетради матери Захарченко €600 тысяч были записаны как "мелочь".