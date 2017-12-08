Землетрясение "придвинуло" турецкий курорт Бодрум поближе к морю

Специалисты исследовательского центра землетрясений Университета Докуз Эйлюль (Измир) проанализировали последствия разрушительного землетрясения, которое произошло в июле 2017 года на юго-западном побережье Турции. Оказалось, что из-за сдвига тектонических плит курортный город Бодрум сместился в сторону Эгейского моря приблизительно на 26 сантиметров.
В целом, как утверждают исследователи, изменение рельефа земной поверхности в сейсмоактивных зонах — нормальное явление. Однако ввиду силы толчков в 6,6 балла сползание грунта на расстояние, которое обычно занимает не менее 50 лет, произошло всего за 11 секунд.
— Данные со спутниковых станций выявили, что произошёл разрыв морского дна на территории протяжённостью 65 километров и шириной 25 километров у южного побережья Бодрума и острова Кос. Одна плита отдалилась от другой, — комментирует профессор Хасан Сезбилир.
Напомним, мощное землетрясение произошло у берегов Турции ночью 21 июля. Серьёзных разрушений не зафиксировано, на некоторых зданиях образовались трещины, а первые этажи прибрежных отелей затопило. Подземные толчки также стали причиной небольшого цунами у западного побережья страны.
Куда сильнее пострадала Греция: там два человека погибли, сотни получили ранения.
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