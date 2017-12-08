Землетрясение "придвинуло" турецкий курорт Бодрум поближе к морю

Это произошло благодаря движению тектонических плит. Правда, изменения, которые обычно занимают полвека, произошли всего за 11 секунд.

Специалисты исследовательского центра землетрясений Университета Докуз Эйлюль (Измир) проанализировали последствия разрушительного землетрясения, которое произошло в июле 2017 года на юго-западном побережье Турции. Оказалось, что из-за сдвига тектонических плит курортный город Бодрум сместился в сторону Эгейского моря приблизительно на 26 сантиметров.

В целом, как утверждают исследователи, изменение рельефа земной поверхности в сейсмоактивных зонах — нормальное явление. Однако ввиду силы толчков в 6,6 балла сползание грунта на расстояние, которое обычно занимает не менее 50 лет, произошло всего за 11 секунд.

— Данные со спутниковых станций выявили, что произошёл разрыв морского дна на территории протяжённостью 65 километров и шириной 25 километров у южного побережья Бодрума и острова Кос. Одна плита отдалилась от другой, — комментирует профессор Хасан Сезбилир.

Напомним, мощное землетрясение произошло у берегов Турции ночью 21 июля. Серьёзных разрушений не зафиксировано, на некоторых зданиях образовались трещины, а первые этажи прибрежных отелей затопило. Подземные толчки также стали причиной небольшого цунами у западного побережья страны.

Куда сильнее пострадала Греция: там два человека погибли, сотни получили ранения.