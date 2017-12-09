"Самые циничные из всех". В Совфеде прокомментировали введённые Трампом санкции

В этом случае, по мнению сенаторов, "главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении".

В Совфеде назвали объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции против РФ за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности самыми циничными из всех.

— Новые санкции в отношении России за якобы нарушение Договора о ликвидации РСМД являются, возможно, самыми циничными из всех, которые вводились США. Ибо здесь главный нарушитель атакует того, кто его уличил в нарушении, — заявил глава Международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв.

Сенатор подчеркнул, что российская сторона заинтересована в сохранении этого важнейшего договора в сфере контроля над вооружениями в силе. В связи с этим, по его словам, циничная игра Вашингтона в "чужого виноватого" с явной целью добить соглашение не останется без ответа со стороны Москвы.

Косачёв добавил, что в отличие от США, для России и всех европейских стран данный договор представляет стратегическую важность.

Ранее американский лидер объявил о введении ограничений против российских компаний, которые связаны с созданием нового вооружения. Своё решение Америка объяснила якобы имеющими место нарушениями Договора о ликвидации РСМД.

Напомним, что соглашение было подписано 8 декабря 1987 года. Сейчас США уверяют, что Россия нарушает его. Москва в свою очередь также имеет претензии к Вашингтону. В частности, речь идёт о развитии системы ПРО в Европе, которые могут использоваться в том числе как наступательные.