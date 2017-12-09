"Сумасшедший маразматик". В КНДР отреагировали на слова Трампа об Иерусалиме

В МИД назвали американского лидера глобальным хулиганом, который разрушает мир и подрывает безопасность на планете.

В КНДР назвали президента США Дональда Трампа сумасшедшим маразматиком за его объявление Иерусалима официальной столицей Израиля.

— Это заявления сумасшедшего маразматика, и международная общественность чётко увидела из подобных речей, кто именно разрушает мир и подрывает безопасность на нашей планете, выступая в роли глобального хулигана, — приводит северокорейское агентство ЦТАК цитату из сообщения МИД страны.

Пхеньян официально осудил решение США. Во внешнеполитическом ведомстве КНДР увидели в нём "откровенное игнорирование и оскорбление норм международного законодательства, как и единой воли международного сообщества".

Такой поступок "достоин всеобщего осуждения и неприятия", отмечается в заявлении МИД Северной Кореи.

6 декабря глава Белого дома объявил об официальном признании центра трёх мировых религий Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства. Недовольство его высказыванием выразили в ряде стран, в том числе в России, Саудовской Аравии и Германии. Похвалил президента США за такой шаг пока только лидер Чехии.