Союз биатлонистов России ограничили в правах в связи с допинговыми нарушениями

Отныне СБР не имеет права голоса на конгрессах, а также не может заявлять своих представителей для выборов на конгрессе.

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) ограничил в правах Союз биатлонистов России (СБР) за допинговые нарушения. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава союза Андерс Бессеберг после заседания исполкома, на котором обсуждались последствия принятого ранее решения МОК относительно участия российских спортсменов на ОИ-2018.

— У СБР нет права голосовать на конгрессах, нет права заявлять своих представителей для выборов на конгрессе, — сказал он.

Напомним, олимпийский комитет России был дисквалифицирован 5 декабря решением МОК. Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Как писал ранее Лайф, глава комиссии МОК обвинил Россию в шпионаже.