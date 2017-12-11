Больше не лысая. Главной новогодней ёлке Украины "нарастили" ветки

Отмечается, что же завтра, 12 декабря, дерево украсят праздничными игрушками и гирляндами.

Главной новогодней ёлке Украины, которую установили на Софийской площади в Киеве, добавили веток. Первые фотографии преобразившегося дерева уже появились в Сети.

— На улице метель, и Киев покрылся снежной пеленой. А нашей красавице не холодно, её согревает магия вокруг, — говорится в публикации с фотографиями киевской ёлки.

Местные СМИ сообщают, что новые ветви дереву "нарастила" компания-организатор новогодних праздников вчера вечером, 10 декабря. Для этого пришлось разместить на стволе ели железные крепления.

Также отмечается, что уже завтра ёлка приобретёт праздничный вид — её украсят новогодними игрушками и гирляндами, а 19 декабря состоится официальная презентация главного праздничного атрибута.

Напомним, внимание на главную "облысевшую" и кособокую красавицу Украины обратили пользователи соцсетей. Они писали, что все ветки дерева были "распроданы по дороге". Позже выяснилось, что дерево повредили при перевозке, но менять его на другое не собираются.