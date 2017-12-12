Украина намерена подключить ФБР и Скотленд-Ярд к делу против Саакашвили

Читайте также

Украина намерена подключить ФБР и Скотленд-Ярд к делу против Саакашвили

15

Михаил Саакашвили. Фото © REUTERS/ Gleb Garanich  

В частности, иностранные специалисты проверят на подлинность аудиозапись переговоров, которая фигурирует в деле в качестве ключевого доказательства.

Генпрокуратура Украины готова привлечь ФБР и Скотленд-Ярд к экспертизе записей телефонных переговоров Михаила Саакашвили с бизнесменом Сергеем Курченко. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил глава ведомства Юрий Луценко.

Отметим, запись была представлена общественности в качестве "доказательства" того факта, что грузинский политик якобы организовывал "Михомайдан" на деньги приближённых Виктора Януковича, в частности украинского олигарха Курченко.

— Мы готовы привлечь иностранных экспертов из ФБР или Скотленд-Ярда для того, чтобы они вместе с нашими экспертами проверили подлинность этих плёнок, — заявил Луценко.

Отметим, что ранее предложение отдать записи на экспертизу в Великобританию или США озвучили и сами соратники Саакашвили.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!