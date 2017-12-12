Захарова: Американцев доставят на Луну "русские хакеры"

В российском МИД и Совфеде скептически отнеслись к планам президента США "возобновить" лунную программу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила по поводу директивы президента США Дональда Трампа о полётах на Луну.

Она отметила, что ранее российский сенатор Алексей Пушков задал резонный вопрос о том, как же американцы доберутся до спутника Земли без ракетных двигателей. Ответ оказался смешным и неожиданным.

— На мой взгляд, хотя вопрос и логичный, но ответ очевиден: их туда доставят "русские хакеры". Они, как известно, могут всё, — сыронизировала Захарова в своём "фейсбуке".

Напомним, Трамп подписал директиву о возобновлении лунной программы накануне. На церемонию подписания в Белый дом даже привезли камень с поверхности спутника Земли, который, как утверждают в Вашингтоне, доставила из космоса миссия "Аполлона-17" в 1972 году.