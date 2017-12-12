Врачи смогли сохранить руки жене "подмосковного Отелло"

Мужчина, заподозрив супругу в измене, вывез несчастную в лес, достал из машины топоры и принялся выпытывать правду.

Микрохирурги 71-й Московской больницы имени Жадкевича сумели сохранить руки жительнице Серпухова, на которую с топором напал её собственный супруг. Об этом на станице в соцсетях сообщил главврач клиники Александр Мясников. По его словам, хирургам удалось невероятное: собрать кисть молодой женщины буквально по частям. Операция продлилась 8 часов. Результаты работы он выложил в своём "инстаграме", указав, что выставить исходные фото он не может: "Там просто кровавое месиво".

— К 17 часам на реанимобиле пациентка доставлена к нам, с уже сформированными культями обеих рук. И ампутатом левой кисти с множеством дополнительных повреждений на нём. Сначала даже мы растерялись. Но решили попытаться. Начали в 18:50, закончили в 3:50. Вот что у нас получилось (на фото), — рассказывает один из оперирующих хирургов. — Будем надеяться, что не напрасно столько людей участвовали в судьбе этой 26-летней девочки Маргариты и руки приживутся.

Напомним, сам подозреваемый — Дмитрий Грачев — уже задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В семье растут двое детей, сейчас они находятся у бабушки. В соцсетях родственники пострадавшей объявили сбор средств, чтобы помочь ей быстрее пройти реабилитацию.