Врачи смогли сохранить руки жене "подмосковного Отелло"

Микрохирурги 71-й Московской больницы имени Жадкевича сумели сохранить руки жительнице Серпухова, на которую с топором напал её собственный супруг. Об этом на станице в соцсетях сообщил главврач клиники Александр Мясников. По его словам, хирургам удалось невероятное: собрать кисть молодой женщины буквально по частям. Операция продлилась 8 часов. Результаты работы он выложил в своём "инстаграме", указав, что выставить исходные фото он не может: "Там просто кровавое месиво".
Безмерно горжусь своими докторами. Произошёл дикий случай- молодой женщине топором отрубили обе руки! Я никак не могу выставить исходные фото- там просто кровавое месиво, даже мне смотреть- надо напрячься и собраться сначала. Сделали невероятное- пришили, несмотря на то, что исходно это не представлялись возможным! Вот что пишет доктор-микрохирург 71 Московской больницы имени МЕ Жадкевича: «Днем позвонили и Серпуховской больницы и просили проконсультировать пациентку, поступившую к ним. Травма топором. Диагноз - ампутация ПРАВОЙ и ЛЕВОЙ кисти. Ампутат левой кисти не доставлен и сразу сформировали культю конечности на уровне кистевого сустава. Доктора звонили, чтобы посоветоваться что делать с ПРАВОЙ кистью. Сделать там было ничего не возможно. И доктора сформировали вторую культю (теперь справа). Но мы настоятельно рекомендовали ВСЕ-таки найти ампутированную левую кисть. Сотрудники полиции поехали и нашли левую кисть. И вот к 17 часам на реанимобиле пациентка доставлена к нам, с уже сформированными культями обеих рук. И ампутатом левой кисти с множеством дополнительных повреждений на нем. Сначала даже мы растерялись. Но решили попытаться.Начали в 18.50, закончили в 3.50 Вот что у нас получилось (на фото) Будем надеяться, что не напрасно столько людей участвовали в судьбе этой 26-летней девочки Маргариты и руки приживутся. Но случай даже нас поверг в шок. Нормальный человек не может такого сделать другому.»
— К 17 часам на реанимобиле пациентка доставлена к нам, с уже сформированными культями обеих рук. И ампутатом левой кисти с множеством дополнительных повреждений на нём. Сначала даже мы растерялись. Но решили попытаться. Начали в 18:50, закончили в 3:50. Вот что у нас получилось (на фото), — рассказывает один из оперирующих хирургов. — Будем надеяться, что не напрасно столько людей участвовали в судьбе этой 26-летней девочки Маргариты и руки приживутся.
Напомним, сам подозреваемый — Дмитрий Грачев — уже задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В семье растут двое детей, сейчас они находятся у бабушки. В соцсетях родственники пострадавшей объявили сбор средств, чтобы помочь ей быстрее пройти реабилитацию.
- Популярные
- По времени