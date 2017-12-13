Песков: Тема Крыма обсуждению не подлежит

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Песков: Тема Крыма обсуждению не подлежит

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Павлишак 

Накануне Госдеп предупредил, что американские власти не намерены оставлять в покое "вопрос" о статусе российского полуострова.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США хотят "вернуться к вопросу Крыма", когда будет улажен конфликт в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что "возвращаться" американской стороне незачем, — вопрос о статусе российского полуострова обсуждению не подлежит.

— Что касается Крыма, то здесь добавить нечего. Эта тема никоим образом не подлежит какому-либо обсуждению, — сказал Песков.

Напомним, помимо Крыма Тиллерсон накануне коснулся вопроса отмены антироссийских санкций. Он заявил, что санкционный режим может претерпеть изменения только в случае восстановления территориальной целостности Украины.

Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам всенародного референдума среди жителей полуострова. Более 96% голосовавших отдали голос за воссоединение полуострова с Россией.

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