Более 200 россиян смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

Читайте также

Более 200 россиян смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

1192

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В Международном олимпийском комитете создана группа, которая будет заниматься вопросами участия граждан РФ.

Двести восемь спортсменов из России могут выступить в Пхёнчхане на зимних Олимпийских играх — 2018. Об этом, как сообщают "Известия", заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Как отмечается, именно такое количество олимпийских лицензий было получено за год. В Международном олимпийском комитете (МОК) создана рабочая группа, решающая вопросы по участию российских спортсменов в Олимпиаде. Технические вопросы руководство российского комитета обсудит 15 декабря в штаб-квартире МОК.

Напомним, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ из-за обвинений в массовом употреблении допинга спортсменами. Россия должна заплатить штраф в 15 миллионов долларов. 5 декабря стало известно, что российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!