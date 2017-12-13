Более 200 россиян смогут выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

В Международном олимпийском комитете создана группа, которая будет заниматься вопросами участия граждан РФ.

Двести восемь спортсменов из России могут выступить в Пхёнчхане на зимних Олимпийских играх — 2018. Об этом, как сообщают "Известия", заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Как отмечается, именно такое количество олимпийских лицензий было получено за год. В Международном олимпийском комитете (МОК) создана рабочая группа, решающая вопросы по участию российских спортсменов в Олимпиаде. Технические вопросы руководство российского комитета обсудит 15 декабря в штаб-квартире МОК.

Напомним, что МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет РФ из-за обвинений в массовом употреблении допинга спортсменами. Россия должна заплатить штраф в 15 миллионов долларов. 5 декабря стало известно, что российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.