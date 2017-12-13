Посол США в России ответил на вопрос "Чей Крым?"

Посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей "Твиттера", заявил, что Крым принадлежит Украине. Соответствующая видеозапись появилась в официальном аккаунте американского дипведомства.
Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»— Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.
«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk
— На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом, — считает дипломат. — Крым — это Украина. И для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.
Отметим, что в самом "Твиттере" ответ Хантсмана назвали неверным. "Садитесь, два, господин посол", — горько шутят пользователи соцсетей.
Ответ неправильный— Romuald (@Romuald_3000) 13 декабря 2017 г.
С какой, пьяной радости?— RomAl Bara (reciter) (@Barromal) 13 декабря 2017 г.
Не секрет, как Крым оказался в Украине и то, как вышел, и какого желание подавляющего населения...
Что же касается территориальности, то территория государства, есть территория населения и народу определять - какое они есть государство и только народу ...
Ответ неправильный, Джон... Садись 2.— Дмитрий Буравлёв (@conscribit) 13 декабря 2017 г.
Для улучшения отношений Штатам надо признать, что Крым - ЭТО РОССИЯ!— sogrinski1 (@Plex545) 13 декабря 2017 г.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США хотят "вернуться к вопросу Крыма", когда будет улажен конфликт в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что "возвращаться" американской стороне незачем: вопрос о статусе российского полуострова обсуждению не подлежит.
- Популярные
- По времени