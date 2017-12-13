Посол США в России ответил на вопрос "Чей Крым?"

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Посол США в России ответил на вопрос "Чей Крым?"

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Фото: © flickr.com/Gage Skidmore

 
Ранее Джон Хантсман призвал пользователей соцсетей задавать ему вопросы, используя хештег #AskTheAmbassador. Один из таких вопросов касался именно принадлежности полуострова.

Посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей "Твиттера", заявил, что Крым принадлежит Украине. Соответствующая видеозапись появилась в официальном аккаунте американского дипведомства.

— На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом, — считает дипломат. — Крым — это Украина. И для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.

Отметим, что в самом "Твиттере" ответ Хантсмана назвали неверным. "Садитесь, два, господин посол", — горько шутят пользователи соцсетей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США хотят "вернуться к вопросу Крыма", когда будет улажен конфликт в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что "возвращаться" американской стороне незачем: вопрос о статусе российского полуострова обсуждению не подлежит.

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