Посол США в России ответил на вопрос "Чей Крым?"

Ранее Джон Хантсман призвал пользователей соцсетей задавать ему вопросы, используя хештег #AskTheAmbassador. Один из таких вопросов касался именно принадлежности полуострова.

Посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей "Твиттера", заявил, что Крым принадлежит Украине. Соответствующая видеозапись появилась в официальном аккаунте американского дипведомства.

Посол США Джон Хантсман отвечает на один из самых частых ваших вопросов: «Чей Крым?»



«Для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.» @CKAHEP pic.twitter.com/GzbNakpvSk — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 13 декабря 2017 г.

— На этот вопрос может ответить любой человек, знакомый с международным правом, — считает дипломат. — Крым — это Украина. И для улучшения российско-американских отношений восстановление территориальной целостности Украины совершенно необходимо.

Отметим, что в самом "Твиттере" ответ Хантсмана назвали неверным. "Садитесь, два, господин посол", — горько шутят пользователи соцсетей.

Ответ неправильный — Romuald (@Romuald_3000) 13 декабря 2017 г.

С какой, пьяной радости?

Не секрет, как Крым оказался в Украине и то, как вышел, и какого желание подавляющего населения...

Что же касается территориальности, то территория государства, есть территория населения и народу определять - какое они есть государство и только народу ... — RomAl Bara (reciter) (@Barromal) 13 декабря 2017 г.

Ответ неправильный, Джон... Садись 2. — Дмитрий Буравлёв (@conscribit) 13 декабря 2017 г.

Для улучшения отношений Штатам надо признать, что Крым - ЭТО РОССИЯ! — sogrinski1 (@Plex545) 13 декабря 2017 г.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что США хотят "вернуться к вопросу Крыма", когда будет улажен конфликт в Донбассе. Представитель Кремля отметил, что "возвращаться" американской стороне незачем: вопрос о статусе российского полуострова обсуждению не подлежит.