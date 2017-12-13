"Спасите меня!" Задержанная СБУ Дарья Мастикашева обратилась к Европарламенту

Адвокаты и близкие девушки надеются, что участие Европы заставит Киев согласовать списки для обмена пленными, где фигурирует её фамилия.

Жена экс-охранника Березовского Дарья Мастикашева, которая была незаконно задержана сотрудниками СБУ по обвинению в госизмене, обратилась к депутатам Европарламента и международным правозащитным организациям с просьбой оказать содействие её возвращению на родину. Документ имеется в распоряжении Лайфа.

Мастикашева в своём обращении перечислила основные противоправные действия, которые допускали в отношении неё сотрудники украинских спецслужб. В частности, она указала, что её похитили из собственного автомобиля, а затем двое суток избивали, пытали и под угрозами заставили сделать на камеру заявление, которое впоследствии было использовано против неё в суде.

— Прошу вас, спасите меня! Я очень боюсь за свою жизнь, жизнь своей мамы и своего ребёнка, — говорится в обращении девушки к евродепутатам.

Адвокат Мастикашевой надеется, что участие правозащитников и главного законодательного органа Евросоюза сможет повлиять на ситуацию, которая сложилась в том числе вокруг возможности выдать её представителям ДНР как военнопленную.

По имеющейся информации, Дарья была включена в списки для обмена пленными между Киевом и Донбассом по схеме 306 на 74, однако сотрудники СБУ не намерены согласовывать её кандидатуру для обмена.

Напомним, в конце лета стало известно о задержании в Днепропетровской области 30-летней гражданки Украины Дарьи Мастикашевой — супруги бывшего телохранителя Бориса Березовского Сергея Соколова.

Чтобы усложнить возможную процедуру обмена и уйти от ответственности за пытки Мастикашевой, киевские власти решили отправить её в психиатрическую больницу, чтобы признать недееспособной. Девушку продержали там две недели в нечеловеческих условиях, пытаясь лишить рассудка. Усилиями адвокатов Дарью удалось перевести обратно в СИЗО.