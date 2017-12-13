Следствие не исключает, что звезда "Дома-2" Политова покончила с собой

По факту обнаружения тела девушки в коттеджном посёлке начата доследственная проверка.

Следствие не исключает, что бывшая участница проекта "Дом-2" Мария Политова покончила с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Между тем представитель ГСУ СКР по Московской области Евгения Кирюшина сообщила, что по факту гибели Политовой уже организована доследственная проверка.

— Следователи предполагают, что перед смертью она употребляла антидепрессанты со спиртными напитками, — добавила Кирюшина и пояснила, что признаков насильственной смерти на теле Политовой не обнаружено.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка шесть раз пыталась покончить с собой.