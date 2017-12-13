Застиравший кота в машинке до смерти живодёр предстанет перед судом

По версии следствия, злоумышленник сделал это в качестве мести своей возлюбленной.

Житель Ухты, который убил кота, забросив его в стиральную машину, пойдёт под суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

— Органом предварительного расследования он обвиняется в жестоком обращении с животным, повлёкшем его гибель и совершённом из хулиганских побуждений с применением садистских методов, — отметили в пресс-службе.

По версии следствия, живодёр находился в нетрезвом состоянии и решил, убив кота, выместить обиду на свою возлюбленную. Отмечается, что он постирал кота в машине два раза, так как после первого цикла тот подавал признаки жизни. Свою вину мужчина признал, но пояснять причины убийства животного отказался.

Напомним, что история, связанная с тем, что житель Коми постирал кота в стиральной машине, началась 15 октября. Изначально живодёр отрицал свою вину, аргументируя это тем, что ему "легче убить человека".