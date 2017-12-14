"Лучше бы промолчали". Пушков прокомментировал слова посла США о Крыме

Как отметил российский сенатор, не американскому послу определять принадлежность полуострова.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что США не имеют к Крыму никого отношения. А потому слова их посла в России, что полуостров якобы принадлежит Украине, ничего не значат и лучше бы вообще не произносились. Об этом сенатор написал на своей странице в "Твиттере".

— Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали — лучше бы промолчали, — написал Алексей Пушков.

Не послу США определять, чей Крым: США ни к Крыму, ни к живущим там не имеют отношения. Они о Иерусалиме уже сказали - лучше бы промолчали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 декабря 2017 г.

Как добавил сенатор, бывшие коллеги Хантсмана по Атлантическому совету уверяли Пушкова, что новый посол США в России настроен на улучшение отношений Вашингтона с Москвой. Но, судя по подобным заявлениям, Хантсман избрал другой путь, предположил Пушков.

Как сообщал Лайф, ранее посол США в России Джон Хантсман, отвечая на вопросы пользователей "Твиттера", заявил, что Крым принадлежит Украине. В Кремле же заявили, что вопрос о статусе российского полуострова обсуждению не подлежит.