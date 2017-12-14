МЧС начало проверку после жалоб москвичей на неприятный запах

Отмечается, что в состав межведомственной рабочей группы вошли представители правительств Москвы и области, а также Росгидромета, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

В МЧС приступили к работе после поступивших от столичных жителей Москвы сообщений о неприятном запахе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве. Отмечается, что была создана рабочая группа, которую составили представители администраций Москвы и области, Росгидромета, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

По словам представителя МЧС, посторонние запахи в воздухе зафиксированы в основном в Центральном, Юго-Восточном, Северо-Восточном административных округах столицы, а также в городах Химки, Лобня, Мытищи, Балашиха.

По данным МЧС, сейчас к работам привлечены 426 человек и 123 единицы техники. На территории Москвы превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ специалисты пока не выявили. Только в Балашихе рядом с мусорным полигоном "Кучино" отмечены разовые превышения по сероводороду.

Напомним, на прошлой неделе жители Москвы и области сообщали о неприятном запахе, после чего Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" начали отбор проб воздуха в девяти округах Москвы. О вероятных причинах возникновения неприятного запаха в столице читайте в материале Лайфа.