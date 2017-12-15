Улюкаев заявил, что его приговорили несправедливо

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что его приговорили к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 миллионов рублей несправедливо.
— Я считаю приговор несправедливым, буду продолжать бороться, — заявил экс-министр в зале суда после оглашения приговора.
Он не стал отвечать на вопрос о том, намерен ли он обращаться к президенту РФ за помилованием.
— Буду продолжать бороться, — заключил осуждённый.
В Кремле ранее отказались комментировать приговор Улюкаеву.
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