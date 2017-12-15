Улюкаев заявил, что его приговорили несправедливо

Бывший глава Минэкономразвития заверил, что будет бороться, но не ответил на вопрос об обращении за помилованием.

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает, что его приговорили к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 миллионов рублей несправедливо.

— Я считаю приговор несправедливым, буду продолжать бороться, — заявил экс-министр в зале суда после оглашения приговора.

Он не стал отвечать на вопрос о том, намерен ли он обращаться к президенту РФ за помилованием.

— Буду продолжать бороться, — заключил осуждённый.

В Кремле ранее отказались комментировать приговор Улюкаеву.