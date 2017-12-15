Целью задержанного в Петербурге террориста был Казанский собор

Об этом он сам рассказал на заседании суда, который принял решение об аресте подозреваемого.

Несостоявшийся террорист, задержанный ФСБ в Санкт-Петербурге, планировал устроить взрыв в Казанском соборе. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

— В процессе фигурант пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы 17.12.2017 взорвать Казанский собор, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Евгения Ефимова. Ему вменяется часть 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ").

Ранее сообщалось, что в Северной столице были задержаны семь сторонников ИГИЛ*. Теракты путём самоподрыва они планировали на 16 декабря "в одном из культовых учреждений". Подготовку курировали через мессенджер Telegram.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.