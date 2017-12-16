Арестован пособник обвиняемого в подготовке теракта в Казанском соборе

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга санкционировал арест предполагаемого пособника обвиняемого в подготовке теракта в Казанском соборе.

— Мера пресечения Кобцу избрана до 14 февраля 2018 года с отбыванием в СИЗО-4 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, — говорится в сообщении объединённой пресс-службы городских судов.

По версии следствия, россиянин Антон Кобец с ноября 2017 года помогал арестованному накануне Сергею Ефимову, в частности, в разведке местности для определения места взрыва, а также давал советы по осуществлению теракта.

Напомним, в Северной столице было задержано семь сторонников ИГИЛ*. Теракты путём самоподрыва они планировали на 16 декабря в Казанском соборе. Подготовку курировали через мессенджер Telegram.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.