Киев пообещал вывести из Донбасса своих наблюдателей вслед за Россией

В случае вывода российских офицеров представителям ВСУ не будет гарантирована безопасность, заявили в Генштабе.

Украина "будет вынуждена" вывести своих наблюдателей с неподконтрольной территории Донбасса, однако при этом продолжит работу в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Об этом заявил замначальника Управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, передаёт УНИАН.

— В случае вывода российских офицеров из СЦКК Вооружённые силы Украины вынуждены вывести с оккупированных территорий своих наблюдателей, которые там исполняли обязанности в СЦКК, на подконтрольную Украине территорию в связи с тем, что им не будет гарантирована безопасность, — отметил он.

Кроме того, представитель украинского командования раскритиковал заявления МИД РФ о пренебрежительном отношении украинских военных к российским коллегам в СЦКК.

— Эти инсинуации не соответствуют действительности, — утверждает Венскович.

Как ранее сообщал Лайф, российские военные из Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня покинут Донбасс 19 декабря. В МИД РФ пояснили, что причиной стали действия Киева, который создавал напряжённую морально-психологическую обстановку и чинил различные препятствия. А в украинском МИД, в свою очередь, отзыв российских наблюдателей из Донбасса сочли "провокацией".