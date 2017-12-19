Путин рассказал об источниках террористической угрозы для стран СНГ

По мнению российского лидера, складывающаяся в мире ситуация требует поиска новых, более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 43-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) СНГ, которое проходит сегодня в Москве. В частности, российский лидер рассказал, откуда на сегодняшний день исходит террористическая угроза для государств Содружества.

— Основная опасность исходит от международных террористических организаций, действующих в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Террористы пытаются использовать эти регионы в качестве плацдарма для экспансии, вербуют и обучают здесь новых боевиков, направляют их для дестабилизации ситуации в другие государства, — указал Путин.

Именно поэтому, по словам российского лидера, важно, чтобы национальные спецслужбы укрепляли партнёрские связи и активнее делились друг с другом профессиональным опытом.

Путин отметил, что складывающаяся сегодня ситуация требует поиска новых, более эффективных путей реагирования на глобальные вызовы.

Как уже сообщал Лайф, на днях в Петербурге были задержаны семеро сторонников ИГИЛ*. Теракты путём самоподрыва они планировали совершить 16 декабря в Казанском соборе.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 17 декабря поблагодарил американского лидера за информацию, которая помогла выйти на след террористов. По информации спецслужб, главари ИГИЛ руководили подготовкой теракта через Telegram.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда