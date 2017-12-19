Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор

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Защита Алексея Улюкаева обжаловала приговор

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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Адвокат бывшего главы МЭР России Алексея Улюкаева, которого приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, обжаловал решение суда. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

— В суд поступила апелляционная жалоба на приговор от адвоката Дареджан Квеидзе, представляющей интересы Алексея Улюкаева, — сказала она ТАСС.

Напомним, Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначили штраф в 130 миллионов рублей.

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