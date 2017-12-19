Лавров выступил за палестино-израильские переговоры

Глава МИД добавил, что Россия готова сделать всё для того, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло.

Россия выступает за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем для решения проблемы. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с советником президента Палестины.

— Мы всегда продвигаем необходимость скорейшего начала прямых переговоров, чтобы на основе известных решений ООН найти общеприемлемые решения палестинской проблемы, — сказал Лавров.

При этом он добавил, что Россия готова сделать всё необходимое, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло.

Ранее Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Его решение осудил ряд стран.