Одесские депутаты поддержали проведение референдума за импичмент Порошенко

Такое решение приняли парламентарии от фракции "Батьковщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционного блока".

Депутаты Одесского областного совета поддержали инициативу экс-командира карательного батальона "Айдар" Сергея Мельничука о проведении референдума за импичмент президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают украинские СМИ.

Так, по словам первого заместителя главы городского облсовета от "Батьковщины" Олега Радковского, обращение к Верховной раде о проведении референдума поддержало 11 депутатов, состоящих во фракции.

— Народ будет требовать импичмента, потому что люди на местах делают беспредел. Чиновники на местах — это люди президента, если у него такая команда, люди будут требовать импичмента, — сказал он.

Такого же мнения придерживаются и в "Оппозиционном блоке". Так, депутат Алексей Еремиц заявил, что Порошенко сам обещал принять закон об импичменте, но не сделал этого. Парламентарий считает, что желание провести референдум вызвано именно невыполнением предвыборных обещаний.

Ранее бывший командир украинского карательного батальона "Айдар", а ныне нардеп Сергей Мельничук выступил за импичмент президента Украины Петра Порошенко. При этом он заявлял, что для его отставки есть все основания, а добиваться этого нужно через всеукраинский референдум.