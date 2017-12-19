"Давно пора". Мягков призвал не превращать "Иронию судьбы" в посмешище

Советский и российский актёр театра и кино Андрей Мягков, который исполнил главную роль в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром", считает, что настало время прекратить показ фильма, чтобы не делать из него посмешище.

— Мне кажется, давно пора перестать показывать этот фильм, чтобы не превратить его в посмешище, — заявил артист в комментарии "Известиям".

По словам Мягкова, во всём нужно иметь меру. Сама же новость не вызвала печали у актёра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что впервые за 10 лет Первый канал не покажет фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Позднее стала известна причина.