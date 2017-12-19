Сбербанк и ФАС начали обмениваться документами с помощью блокчейна

Благодаря этой технологии и сертифицированным в России средствам криптографии данные передаются в зашифрованном виде.

Сбербанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) стали первыми структурами в России, которые воспользовались передачей документов посредством технологии блокчейн. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

— Успешно передаются и хранятся в зашифрованном виде с использованием технологии блокчейн и сертифицированных в Российской Федерации средств криптографии, — констатировали в кредитной организации.

В свою очередь, директор Sberbank Digital Степан Кузнецов сообщил, что решение включает в себя ряд инноваций, которые, с одной стороны, позволят отказаться от использования услуг посредников, а с другой — снизить расходы на операцию.

Блокчейн — это система организации баз данных, используется в качестве хранилища информации об операциях с криптовалютами и также может быть внедрена в банковской сфере. Она позволяет сохранить время при проведении крупных сделок.

Ранее через эту систему в России был проведён первый платёж.