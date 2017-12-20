Находящийся в коме игрок "Аякса" Нури впервые улыбнулся, отреагировав на мяч

При этом другие предметы, положенные ему врачами на грудь, никакой реакции у молодого футболиста не вызвали.

Бывший полузащитник амстердамского "Аякса" Абдельхак Нури, находящийся в искусственной коме после необратимого повреждения мозга, впервые подал признаки пробуждения. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, медики проверяли его реакцию, выкладывая на грудь спортсмена различные предметы. Когда на Нури положили мяч, футболист улыбнулся. При этом на другие предметы 20-летний спортсмен никак не отреагировал.

— Приятно, что он по-прежнему любит футбол и остаётся сильным, но жаль, что он больше никогда не сыграет, — сказал отец Нури.

Напомним, 8 июля спортсмен был доставлен в больницу после потери сознания во время товарищеского матча против немецкого "Вердера". Врачи, которые осмотрели Нури, сначала думали, что у хавбека аритмия. Однако после обследования выяснилось, что у молодого спортсмена необратимые повреждения головного мозга. Его ввели в искусственную кому. Медики допускают, что Нури может из неё и не выйти, так как большая часть мозга не функционирует.