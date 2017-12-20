Песков: Урегулировать ближневосточный конфликт могут только Палестина и Израиль

Усилиями только России или Соединённых Штатов успеха не достигнуть, убеждены в Кремле.

Урегулировать ближневосточный конфликт под силу только Палестине и Израилю. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он сообщил журналистам, как важно не делать шагов, которые могут привести к нагнетанию напряжённости в регионе.

— Ни Россия, ни США не могут урегулировать этот конфликт, — указал он. — Россия лишь может способствовать урегулированию этого конфликта, продолжая свою хорошо известную политику, как в двустороннем плане в ходе своих контактов с Израилем и с Палестиной, так и в рамках существующих многосторонних форматов.

Аналогичную позицию накануне озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он выступил за скорейшее начало переговоров между Палестиной и Израилем и добавил, что Россия готова сделать всё для того, чтобы вернуть ситуацию в конструктивное русло.

Как сообщалось ранее, ситуация в регионе существенно осложнилась после того, как Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Его решение осудили в целом ряде стран.