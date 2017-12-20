Производители касс "Штрих-М", давших сбой по всей стране, советуют обновить ПО

Около 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя.

Разработчики кассового оборудования "Штрих-М", сбой которого сегодня парализовал работу крупных супермаркетов и АЗС по всей стране, принесли извинения партнёрам и пользователям за доставленные неудобства. Соответствующее сообщение появилось на сайте производителя.

— В настоящее время 2500 центров технического обслуживания нашей компании и 20 тысяч сервисных инженеров по всей стране занимаются устранением последствий произошедшего сбоя. В центральном офисе функционирует штаб, непрерывно осуществляющий мониторинг ситуации, — информирует пресс-служба компании.

Чтобы устранить неполадки, техническим специалистам на местах рекомендуют обновить прошивку оборудования. Ссылки на обновление ПО и подробные инструкции доступны в открытом доступе на официальном сайте "Штрих-М".

Напомним, страшный сон российской розницы сбылся сегодня, 20 декабря, когда кассовое оборудование отказало в магазинах и АЗС буквально по всей стране. Руководство ФНС пошло ретейлерам навстречу и разрешило продавцам временно поработать без чеков.