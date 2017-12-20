Масштабный кассовый сбой обошёлся ретейлерам в 2,5 миллиарда рублей

Технический коллапс, который в соцсетях прозвали страшным сном российской розницы, коснулся порядка 9% отечественного рынка.

Российские торговые сети потеряли не менее двух с половиной миллиардов рублей прибыли из-за масштабного сбоя в работе кассового оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Фёдорова.

— Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, два с половиной миллиарда рублей — недополученная прибыль ретейлеров в этот день, — уточнил эксперт.

Всего же, по оценкам организации, сбой коснулся порядка 9% российского рынка ретейла.

Напомним, страшный сон российской розницы сбылся сегодня, 20 декабря, когда кассовое оборудование компании "Штрих-М" отказало в магазинах и АЗС в Москве, на Дальнем Востоке и некоторых регионах Центральной России. Ранее сообщалось, что руководство ФНС пошло ретейлерам навстречу и разрешило продавцам временно поработать без чеков. Разработчики кассового оборудования порекомендовали клиентам обновить прошивку и принесли извинения за доставленные неудобства.