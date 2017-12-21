Госдеп подтвердил выдачу лицензии на продажу оружия Киеву

При этом во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что речь идёт не о государственных, а о частных поставках.

В Государственном департаменте США подтвердили выдачу лицензии частной компании на продажу Украине снайперских винтовок.

— Госдепартамент выдал лицензию на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и лёгкого вооружения американских производителей, — приводит ТАСС комментарий сотрудника ведомства.

Там добавили, что "никогда не ограничивали такие коммерческие продажи" и регулярно рассматривают заявки на экспорт оружия, заявив, что "этот случай ничем не отличается".

— Правительство Соединённых Штатов напрямую не продавало и не передавало безвозмездно оборонительные вооружения Украине, но мы также не исключаем, что начнём это делать, — сказал ранее источник.

Перед этим газета The Washington Post сообщила, что Госдепартамент утвердил просьбу частной компании продать Украине снайперские винтовки M107A1, а также патроны и запчасти к ним на 41,5 миллиона долларов. Источник издания сказал, что США таким образом перешли Рубикон, начав поставки летального оружия на Украину.

Ранее такие поставки официально разрешила Канада. Россия предупредила США и эту страну о последствиях продажи летального вооружения Украине.