"Роснефть" и АФК "Система" пришли к мировому соглашению

Документ подписан всеми участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией "Башнефти" и будет направлен для утверждения в Арбитражный суд Башкирии.

Совет директоров ПАО АНК "Башнефть" согласовал условия мирового соглашения с АФК "Система" и АО "Система-Инвест", сообщается на сайте "Роснефти".

— Согласно условиям мирового соглашения, ответчики обязуются возместить "Башнефти" причинённые ей убытки в размере 100 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин в рамках неформальной встречи предложил "Роснефти" и АФК "Система" обсудить мировую, но "это прозвучало скорее в свободной, шутливой атмосфере".

Напомним, 8 декабря в Арбитражный суд Башкирии поступил новый иск от "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система". На этот раз они потребовали возместить ущерб на сумму в 131,6 млрд рублей.