"В пользу войны". Косачёв оценил решение США начать поставки оружия Киеву

По мнению сенатора, такой шаг Вашингтона имеет весьма опосредованное отношение к обороне Украины, так как её никто атаковать не собирается.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв считает, что решение администрации США о поставках оружия Украине, озвученное в пятницу, 22 декабря, имеет очевидный политический подтекст и является вердиктом в пользу войны. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его странице в "Фейсбуке".

— Ложная (точнее извращённая) интерпретация ситуации на юго-востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны. Нынешнее решение Вашингтона — увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира, — заявил сенатор.

Он отметил, что, несмотря на термин "оборонительные" в соответствующем решении Вашингтона, к обороне Украины это имеет весьма опосредованное отношение: её никто не собирается атаковать.

Говоря о военных последствиях действий Вашингтона, Косачёв добавил, что их должны оценивать эксперты.

Ранее Лайф сообщал, что США приняли решение поставлять на Украину оборонительное вооружение в целях защиты её суверенитета.

Напомним, до этого Россия предупреждала США и Канаду о последствиях поставок оружия на Украину, которые могут подтолкнуть страну к "необдуманным действиям".