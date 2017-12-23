Воробьёв прокомментировал сообщения о распылении "духов" над полигоном "Кучино"

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал Лайфу информацию о том, что перед визитом президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН и дивизию Дзержинского Росгвардии на полигоне "Кучино" в Балашихе заработали аэрозольно-распылительные установки.

— Это регулярная работа по предрекультивации, проект готов, экологическую экспертизу прошёл. Сейчас там идёт активная фаза дегазации, в понедельник мы зажжём большой факел, то есть этот "пылесос" заберёт в течение месяца весь свалочный газ, угроза будет снята, — рассказал Воробьёв. — Что касается аэрозольных установок — это стандартная схема и она действительно работает.

Отвечая на вопрос журналистов, не отключили ли установки после отъезда главы государства, глава Подмосковья сказал, что они продолжают работать.

Ранее прокуратура признала полигон "Кучино" главным источником загрязнения воздуха в столичном регионе. В районе закрытой свалки было зафиксировано многократное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Напомним, 5 декабря Андрей Воробьёв доложил Владимиру Путину, что за год мусорный полигон будет рекультивирован.