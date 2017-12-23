"Мздоимство и чванливость". Путин рассказал, что мешает развитию России

Стабильность и развитие страны подрывают коррупция, беззаконие и равнодушие чиновников и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" в Москве

— Ничто так не подрывает стабильность и не крадёт ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстранённость от нужд граждан, чванливость и высокомерие, от кого бы они ни исходили — от политиков, чиновников, бизнеса или тех, кто называет себя элитой, — заявил глава государства.

Напомним, на встрече со служителями закона Конституционного суда, Путин заявлял, что неотъемлемой составляющей развития страны является стабильность конституционных принципов и норм.