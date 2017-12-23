Кадыров рассказал, что в 2018 году в России появится новая соцсеть

По словам чеченского лидера, сервис Mylistory, который не будет уступать иностранным соцсетям, начнёт полноценную работу после Нового года.

После блокировки своих страниц в "Инстаграме" и "Фейсбуке" глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что в произошедшем есть и приятная новость. Под этим чеченский лидер имел в виду начало тестирования новой российской социальной сети Mylistory, которая, по словам Кадырова, "ни в чём не уступает заморским".

Как уточнил Рамзан Кадыров, приложение начнет функционировать после Нового года. Однако уже сейчас оно доступно пользователям гаджетов с системами iOS и Android.

Как ранее сообщал Лайф, с 23 декабря официальные страницы главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме" и "Фейсбуке" оказалась недоступны. Позднее чеченский лидер прокомментировал блокировку аккаунтов, завив, что и сам давно хотел покинуть американскую платформу "Инстаграм". Но оставался там из уважения к многочисленным подписчикам. Также глава Чечни добавил, что можно заблокировать страницы Рамзана Кадырова, но заблокировать его имя невозможно.