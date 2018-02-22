Только 20%. Трамп подумал и решил вооружать не всех учителей

Президент США Дональд Трамп пояснил, что предлагал вооружить не всех американских учителей, а только тех, кто умеет управляться с оружием. К таковым, по словам лидера США, относится только 20% педагогов.

— Я никогда не говорил: "Дайте учителям оружие", как утверждали передающие фальшивые новости [телекомпании] Си-эн-эн и Эн-би-си, — написал Трамп в "Твиттере".

По словам Трампа, он лишь предложил подумать над тем, чтобы "выдать огнестрельное оружие учителям, умеющим с ним обращаться, имеющим военный опыт или прошедшим специальное обучение" — т.е. около 20% педагогов.

Эта идея была выдвинута президентом в связи с недавней трагедией во флоридской школе, в которой отчисленный ученик расстрелял 17 человек.

Американский президент отметил, что обычно стрельба в школах длится не более 3 минут и полиция просто не успевает приехать на место вовремя, а вооружённый учитель смог бы "мгновенно решить проблему ещё до прибытия полиции".