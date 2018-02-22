Трамп намерен увеличить возрастной порог на ношение длинноствольного оружия

Кроме того, он пообещал "продвигать строгие проверки с упором на психическое здоровье".

Президент США Дональд Трамп решил увеличить возрастной порог на покупку и ношение длинноствольного оружия до 21 года. Об этом он сообщил в "Твиттере".

— Я буду продвигать строгие проверки (для разрешения на покупку оружия. — Прим. ред.) с упором на психическое здоровье, — написал Трамп.

Кроме того, президент США намерен запретить продажу приспособлений, обеспечивающих скорострельность винтовок. Американский лидер выразил надежду на то, что "конгресс настроен наконец-то что-то сделать по этому вопросу".

Отметим, ужесточение проверок при продаже оружия Дональд Трамп пообещал после трагедии в школе Флориды, где 14 февраля бывший ученик Николас Круз убил 17 человек и ранил ещё 14. Ранее президент предложил разрешить учителям и сотрудникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений.