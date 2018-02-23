Посольство США в Иерусалиме может открыться уже в мае

Власти США планируют открыть своё посольство в столице Израиля Иерусалиме в мае этого года, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя из числа американских властей.

О других подробностях пока не известно. Официальных заявлений об этом в Белом доме не делали.

Напомним, в январе президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайший год посольство страны не будет перенесено в Иерусалим. Тогда его слова стали ответом на заявление премьер-министра Израиля о том, что американское посольство всё-таки будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2018 года.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, чем вызвал возмущение среди стран региона.