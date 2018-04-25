Экс-главу "Гоголь-центра" переведут под домашний арест из-за состояния здоровья

Бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского переведут под домашний арест из-за состояния здоровья. Об этом сообщила официальный представитель СУ СК РФ Светлана Петренко.

— С учётом возраста и состояния здоровья Малобродского следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что соответствующие материалы уже направлены на рассмотрение в Басманный районный суд Москвы.

Бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского суд арестовал в июне по подозрению в мошенничестве. После этого на него дал показания худрук театра Кирилл Серебренников. В июле СК возбудил новое дело против Малобродского и на три месяца продлил арест.