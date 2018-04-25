Госдеп прокомментировал проникновение в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле

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Госдеп прокомментировал проникновение в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле

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Здание Госдепартамента США. Фото: © REUTERS/Joshua Roberts

Представители Госдепартамента США проникли на территорию резиденции российского консула в Сиэтле с целью убедиться, что "здание было полностью освобождено". Об этом сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

— Сегодня официальные лица Госдепартамента вошли на территорию собственности в Сиэтле, чтобы подтвердить, что здание было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто жёсткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России, — написала Нойерт в своём "твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, представители американских властей вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия рейдерским захватом.

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