Госдеп прокомментировал проникновение в резиденцию генконсула РФ в Сиэтле

Представители Госдепартамента США проникли на территорию резиденции российского консула в Сиэтле с целью убедиться, что "здание было полностью освобождено". Об этом сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт.

Today, @StateDept officials walked through the property in Seattle to confirm it had been vacated. We will secure and maintain it in keeping with our responsibilities. No “invasion,” just a firm, lawful response to #Russia’s continuing, outrageous behavior. 2/2 — Heather Nauert (@statedeptspox) 25 апреля 2018 г.

— Сегодня официальные лица Госдепартамента вошли на территорию собственности в Сиэтле, чтобы подтвердить, что здание было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто жёсткая и законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России, — написала Нойерт в своём "твиттере".

Как ранее сообщал Лайф, представители американских властей вошли в здание резиденции генконсула России в Сиэтле. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти действия рейдерским захватом.