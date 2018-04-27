Идеала пока нет. В Роскачестве проверили шашлык перед майскими

Потребителей призвали присылать фотографии появляющихся торговых марок, чтобы их могли оперативно включить в исследование.

В российских магазинах нет идеального мясного полуфабриката для приготовления шашлыка. Об этом говорится в исследовании готового шашлыка, которое запустило Роскачество в преддверии дачного сезона.

Сейчас шашлык исследуют по 43 параметрам качества и безопасности, в числе которых свежесть мяса, наличие в нём антибиотиков, общая масса продукта и величина кусков мяса. Отмечается, что исследование будет продолжаться по мере поступления новых брендов.

— На данный момент по итогам исследования первой партии готового маринованного шашлыка, поступившего в магазины, специалисты не обнаружили идеального, — говорится в релизе Роскачества.

Однако экспертам удалось опровергнуть миф, что при производстве готового шашлыка используется мясо старого животного — исследуемый шашлык по количеству мышечной массы соответствует заявленной в маркировке категории "А".

Отмечается, что распространённой проблемой при исследовании стала общая бактериальная обсеменённость, а некоторые товары даже издавали неприятный запах. Поэтому в ведомстве порекомендовали потребителям при покупке продукта внимательно оценить его запах. В то же время на первом этапе бактерий кишечной палочки, листерий и других патогенных микроорганизмов в проверяемом шашлыке эксперты не нашли.

Замруководителя Роскачества Мария Сапунцова призвала потребителей присылать фотографии появляющихся торговых марок, чтобы их могли оперативно включить в исследование.

Как писал Лайф, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мяса для шашлыка.